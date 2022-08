Uitslag Stelling: ’Levensgevaarlijke dingen’

Een deelnemer reageert: „Soms wordt door een fietspaaltje de ruimte voor de fietser zo klein dat de kans op ongelukken toeneemt”. En een ander schrijft: „De paaltjes zijn gevaarlijk omdat een groot deel van de fietsers ze steevast omzeilt en zo een ander in gevaar brengt. Men haalt links en rechts in en zeker wielrenners en steeds meer e-bikers brengen anderen daarmee in gevaar.”

Meer dan de helft van de respondenten (51%) heeft zelf ook wel eens een gevaarlijke situatie met een fietspaaltje meegemaakt. „Toen ik in de herfst een keer uitgleed over natte bladeren, kwam ik precies achter zo’n paaltje terecht”, deelt een stellingdeelnemer. „Ik heb geluk gehad want een week eerder viel een vrouw met haar buik op dat paaltje. Zij kon wel naar het ziekenhuis.”

Andere respondenten ondervonden aan den lijve hoe gevaarlijk de obstakels kunnen zijn. „Ik reed een keer tegen een fietspaaltje toen ik vlak achter een andere fietser reed die mij het zicht op het paaltje ontnam, waardoor ik ernstig ten val kwam”, schrijft een van hen. „Ik heb zelf 27 jaar geleden mijn knie verbrijzeld tegen een fietspaaltje omdat ik moest uitwijken voor een groep wielrenners”, deelt een ander.

60% van de stellingdeelnemers trekt in twijfel of de vele paaltjes die er nu staan, wel nodig zijn. „Er zijn er veel te veel neergezet. Soms ook op plaatsen waar nauwelijks verwacht kan worden dat er auto’s gaan rijden als de paaltjes er niet zouden staan.”

Veel weggebruikers geloven dat het grootste euvel van de wegobstakels is dat ze niet altijd goed opvallen. „Ik ben zelf ooit gevallen doordat een paaltje helemaal overwoekerd was met groen”, aldus een respondent. 79% vindt dan ook dat paaltjes die eventueel blijven staan beter zichtbaar moeten worden gemaakt. „Vaak staan ze op plekken waar het druk is. Je ziet ze dan pas op het laatste moment en ook bij bochten is het gevaarlijk”, is de overtuiging van velen. En zeker met slecht weer en in het donker zijn ze levensgevaarlijk.

„In de huidige vorm zijn de paaltjes gevaarlijk omdat ze te laag zijn en vaak onverlicht”, stelt iemand. Maar deze respondent vindt dat er wel iets van een obstakel moet komen. „Bijvoorbeeld twee hekken, want anders zijn er weer van die gekken die met hun auto over het fietspad gaan rijden. Dit zie ik regelmatig bij ons in de wijk gebeuren want daar zijn de paaltjes weggehaald en dat is helemaal levensgevaarlijk.”

Respondenten die het onzin vinden om de fietspaaltjes weg te halen (36%) wijten de ongelukken die met de obstakels gebeuren, veelal aan roekeloos weggebruik. „De snelheid op het fietspad moet omlaag en er moet streng gehandhaafd worden op het naleven van de verkeersregels. Het ontbreken van controle op het gedrag van fietsers heeft geleid tot de puinhoop die het nu is”, reageert iemand.

Gewoon opletten waar je fietst, luidt ook een veel gedeeld devies. „Als mensen hun telefoon op de fiets gebruiken en niet op het verkeer letten moeten ze niet zeuren als ze het paaltje niet zien. Je hebt toch ogen in je hoofd?”