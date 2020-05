’Onnatuurlijk stressgedrag door afstandsregel’

Het is dwaas om jongeren en schoolkinderen, die nauwelijks ziek worden door corona, ook in hun bewegingsvrijheid te beperken met afzetlintjes en loopwijzers. Hiermee wordt onnatuurlijk stressgedrag gekweekt.

Dat de VVD van premier Rutte hoog scoort in de peilingen, is het resultaat van angst aanjagen onder de bevolking via de media. Zijn beleid is gestoeld op die angst en eenzijdige RIVM-virologen, niet op voor risicogroepen en ondernemers verstandig gedifferentieerd beleid.

Paul Schermers, Apeldoorn