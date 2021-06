’Tijd voor een nutsbank’

Het is natuurlijk belachelijk dat we moeten gaan betalen om ons eigen geld uit een automaat te halen. De banken vragen overal al geld voor, en we zien sowieso dat langzaam alle kosten omtrent het houden van een rekening bij de banken jaarlijks omhoog gaan. We kunnen niet meer zonder bankrekening en daar wordt aan alle kanten zwaar misbruik van gemaakt. En je kunt je daartegen nauwelijks verdedigen. Tijd dat we voor de ’gewone mensen’ een (nuts)bank krijgen die er voor hun is en niet louter voor de winst.

Frank Marinus, Venlo