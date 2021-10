Brief 1 ’Sommige Kamerleden hypocriet’

Binnenland

Segers over D66-spin rond Remkes: ’Echt ontzettend lelijk’

CU-leider Gert-Jan Segers is niet gecharmeerd van de drankroddel over informateur Johan Remkes die D66-spindoctors de wereld in probeerden te helpen. „Dat was een totaal misplaatste spin. Echt ontzettend lelijk.”