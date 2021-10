’Sommige Kamerleden hypocriet’

Binnenland

Hoekstra over belegging via belastingparadijs: ’Te weinig aandacht aan besteed’

Demissionair minister Hoekstra (Financiën) erkent dat hij ’te weinig aandacht heeft besteed’ aan zijn beleggingen via een belastingparadijs. „Dat is mijn verantwoordelijkheid”, zegt hij na daarover aan de tand te zijn gevoeld in de Tweede Kamer.