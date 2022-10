’Arbeidsdeelname migranten stimuleren’

Premium Binnenland

Asielinstroom sinds 2015 niet zo hoog geweest: is de bevolkingsgroei blijvend?

De Nederlandse bevolking groeit flink, vooral door immigratie. Het is nog onzeker of de aanwas een uitzonderlijke explosie is of dat Nederland zich moet voorbereiden op een blijvend sterke bevolkingsgroei. Want als dat zo is, dan komt Nederland voor de vraag te staan ’vergaande maatregelen te nemen’...