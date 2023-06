’Nieuwe woningen onbetaalbaar’

Vlak bij ons in Ophemert, leuk dorp in de Betuwe (rivierengebied) worden vijftig koopwoningen gebouwd door Bolton, bouwondernemers uit Woerden. Mooi hoor, klimaatadaptief (?), hergebruikte materialen, begroeide daken. Prachtig. Starterswoningen en eenpersoonshuishoudens VON 300.000 euro. Eengezinswoningen tot 400.000 euro. Twee-onder-een-kap of vrijstaand: 600.000 tot 750.000 euro.

Hoe moet iemand zoiets betalen? Het gaat mij om de starters en alleenstaanden. Iemand met een topbaan kan dat niet eens. Laat staan iemand die bijvoorbeeld kapster of verpleegkundige is. Alles is duurder geworden maar zo krijgt de ’gewone’ man geen kans. Zo jammer.

Ria Smink, Tiel