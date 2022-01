Hijgerige sfeer bij ’Beau’ leende zich slecht voor een gesprek over misbruik

TV

ITV zegt niet of zich al slachtoffers The Voice hebben gemeld

Producent ITV wil niet zeggen of zich al oud-kandidaten van The Voice of Holland hebben gemeld om ervaringen te delen over seksueel wangedrag rond het programma. Ook wil de woordvoerder dinsdag niet zeggen of Nienke Wijnhoven, een kandidaat in 2018, zich al heeft gemeld om haar verhaal te doen.