’Weg is onze opgebouwde ’veiligheid’’

Wij hebben de maatregelen meer dan twee maanden nageleefd. Mijn dochter wilde zelfs niet bij mij in de auto en de ouderen hebben wij al zo lang niet kunnen bezoeken. En dan zie ik foto’s van een volgepakte Dam in Amsterdam. Wat moet er nu in de hoofden van onze zorgverleners omgaan! Schande, mevrouw de burgemeester.

Luister eens naar wat deskundigen over de bestrijding van het gevreesde virus te zeggen hebben! Het recht van demonstratie is prima, maar het recht op een gezonde samenleving heeft ieders voorkeur.

Wij hebben ons de laatste tijd redelijk voorbeeldig gedragen en daardoor juist per 1 juni het recht op meer vrijheden verworven. Te bizar voor woorden wat hier zonder meer getolereerd wordt en dat de zo zorgvuldig opgebouwde ‘veiligheid’ met betrekking tot het gevreesde virus op een dergelijke wijze teniet kan worden gedaan.

Ernestine Liebe -

van Straalen,

Bilthoven