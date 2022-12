’Kinderopvang hoeft niet duur te zijn’

Voor er kinderopvang was werkten moeders ook. Fulltime, want parttime werken bestond toen eveneens nog niet. Onderling werden met buren of vrienden 24/7 oppasdiensten uitgewisseld, ruim voor de term 24/7 bestond. Nu de kosten voor kinderopvang stijgen, er weinig kindplekken door tekort aan personeel voor is en men bovendien merendeels parttime werkt moet dit oppassysteem toch nog steeds kunnen werken? Waarom moeten de belastingbetalers en de overheid ieder probleem voor het individu oplossen waar men dit met een beetje initiatief in de gemeenschap eenvoudig zelf kan regelen? Waar is de girlpower gebleven? En de meid die op haar eigen toekomst is voorbereid?

Chris Wiets,

Soest