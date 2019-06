Brief 2 ’Geen duurbetaald baantje voor Pechtold’

Dat laat staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) weten. „Het is onbezoldigd.” De vorig jaar afgezwaaide politicus is gevraagd vanwege zijn ’expertise’ (Tel. 13/6). Dat hij voor deze gelegenheid geen betaling ontvangt, lijkt mij vrij normaal. Volgens mij ontvangt hij nog ruime tijd wachtgeld als gewezen Kamerlid.

De opmerking dat hij is gevraagd wegens zijn expertise, is de grootste onzin die je maar kunt bedenken. Wat voor expertise zou dat dan wel kunnen zijn? Eenmaal, andermaal? Of is het net als die van alle politici: liegen en bedriegen?

F. Heeffer, Uden

