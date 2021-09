Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Wouter de Winther D66 kon door eigen toedoen geen kant meer op

Door Wouter de Winther

Den Haag - Soms is de oplossing simpel, maar de weg ernaartoe ingewikkeld. Dat geldt in elk geval voor de kabinetsformatie van 2021. De historisch bekeken zeldzame winst voor een zittende coalitie leidde in maart wonderwel niet tot een doorstart van het kabinet.