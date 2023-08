’Terugfluiten provincies een aanfluiting’

Eerst vragen of ze een plan maken en dan zeggen dat het te duur is. Is het niet heel regulier om vooraf aan te geven wat de plannen mogen kosten? Veel mensen zijn aan het werk gezet en hun werk kan nu de vuilbak in: wederom een voorbeeld van ongedegen voorbereiding en verspilling. Hoe vaak hebben we dit al meegemaakt: eerst doen en dan pas denken. Ik hoop dat een nieuwe regering dit beter aanpakt.

Marian Uppelschoten, Gistel