’Goede bestuurder kent het gedrag van zijn auto’

Dan minder je snelheid en zoekt zo snel mogelijk de rechterkant of vluchtstrook op, als dat kan. Dan jakker je niet links door. Desnoods als de band plat is, rijd je op je velg door tot een veilig punt om de veiligheid van jezelf en ander verkeer te waarborgen.

Het bandenspanningslampje is een moderne veiligheidstoevoeging in voertuigen van recente bouwjaren. Als je het gedrag van je auto en dat waarschuwingslicht negeert of niet opmerkt, zit je blijkbaar iets anders te doen. Dan op de linker rijbaan stoppen en parkeren, geeft aan dat de bestuurder totaal verkeersonbekwaam is en verplicht opnieuw op rijles moet of examen moet doen.

Helaas mis ik dit steekhoudende argument van de rechter om de straf te onderbouwen (Tel. online 31/7). Tegenargumenten zijn smoezen en gebrek aan verkeersinzicht. Veilig deelnemen aan het verkeer is niet alleen voet op de plank op de linkerbaan, maar dat is toch niets nieuws.

P. Wouters, Best