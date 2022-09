’Overwinst farmaceuten afromen’

Zowel over de definitie van overwinsten als over de generieke toepassing van de heffing in de Europese landen. Gezien de recente ervaring van de Europese Commissie met overwinsten in een sector, ’de farmaceutische sector’, is het opmerkelijk dat de commissie niet met deze sector is begonnen en met name de overwinsten bij die bedrijven die vaccins tegen corona produceren. Zij hebben in 2020, 2021 en ook al in 2022 grote (over)winsten geboekt , temeer omdat de overheden van de verschillende landen de aansprakelijkheidsrisico’s en andere risico’s van die bedrijven hebben overgenomen. Het is daarom ook onbegrijpelijk dat mevrouw Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, geen inzicht geeft over de regelingen waarover zij met Pfizer/BioNTech heeft onderhandeld.

Ook dit jaar wordt weer gevaccineerd met waarschijnlijk opnieuw grote winsten in het verschiet en weer met grote steun van de overheid en de Europese Commissie. Opvallend is dat Europarlementariërs noch nationale parlementariërs deze punten aan de orde stellen.

F.J.B. Bruins, oud-diplomaat bij de EU