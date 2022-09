Uitslag Stelling: ’Parttime werk schrappen’

Nu zijn het nog enkele scholen, maar de meeste respondenten geloven dat dit fenomeen landelijk gaat worden. „Een heel slechte oplossing. Gaan we dan ook een vierdaagse werkweek invoeren met behoud van salaris. Dan gaat het land helemaal naar de knoppen.”

Driekwart van de stemmers maakt zich zorgen over het lerarentekort, dat ieder jaar weer nijpender wordt. Een respondent denkt een oplossing te weten: „Zet capabele ouders gewoon ook een paar dagen voor de klas om het tekort op te vangen.” Iemand anders: „Al die managementlagen eruit slopen en die lui voor de klas zetten.”

Nog meer deelnemers vrezen voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, dat in de internationale statistieken steeds verder achterop komt te liggen. Een kwart van de Nederlandse kinderen kan bovendien niet voldoende lezen en schrijven om zich te redden in het dagelijks leven. „Deze patatgeneratie kan nu al nauwelijks lezen en schrijven en is bovendien al gepamperd. Dat wordt een ramp als die ook nog eens minder les gaan krijgen.” Een andere criticus: „Het onderwijs is zo slecht door alle onnodige vakken. Goed lees- en rekenonderwijs is er niet meer bij. Laat de kinderen zich bovendien bezighouden met zaken waar je in je latere leven echt iets aan hebt.”

Bijna niemand gelooft dat de vierdaagse schoolweek de onderwijskwaliteit ten goede gaat komen. „Problemen moet je oplossen en niet bij de ouders neerleggen. We doen Schiphol toch ook niet een dag op slot omdat er problemen zijn?” Een andere deelnemer ziet een glijdende schaal ontstaan. „Gaan we straks terug naar drie dagen met die ene dag dan een voorleesjuf.”

Een overgrote meerderheid gelooft dat ouders niet blij zullen zijn als er vier in plaats van vijf dagen school zal zijn voor hun kinderen. De meesten denken dat ouders minder gaan werken als er een kortere schoolweek komt. Een respondent: „Van de regen in de drup, want als ouders minder gaan werken ontstaan elders weer personeelstekorten.”

Minder dagen naar school, veroorzaakt ook een hogere druk op de kinderopvang. Respondenten geloven dan ook dat hier problemen gaan ontstaan als gevolg van het personeelstekort. „Laat gewoon één ouder thuisblijven, goed voor de stabiliteit en rust in gezinnen. Voor kinderen is het tegenwoordig zo’n gekkenhuis. Iedereen bemoeit zich met de opvoeding”, klinkt het.

Het lerarentekort zal niet worden opgelost door leraren meer salaris te bieden, zo gelooft een meerderheid. „Leraren moeten behalve meer salaris ook meer status krijgen en minder bemoeienis van ouders.” En een ander valt bij: „Geef ze behalve meer salaris ook een goede woning. Je zal meteen een stijging zien in het aantal aanmeldingen.” Weer een ander vindt de leraren van tegenwoordig maar verwend. „Het is leraren al snel te veel. En dat terwijl ze zo ontzettend veel vakantie hebben.” Velen geloven dat parttime werk op de helling moet. „Het is een nationale ziekte. Niemand wil meer een hele week werken.”