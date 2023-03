’Feyenoord terechte winnaar’

Rotterdammers liggen me heel wat beter dan Amsterdammers; er heerst ook een totaal andere mentaliteit in Rotterdam. Feyenoord is aan een merkwaardige reeks wedstrijden bezig; steeds worden er in het laatste kwartier punten gepakt en ook Ajax ondervond dat. Voor zo ver je uit een samenvatting een oordeel kunt vellen, was Feyenoord bij vlagen de ploeg die terecht bovenaan in de eredivisie staat. Ze verloren die status bijna door een teveel aan agressiviteit, ze waren te gehaast en te gretig. Pas toen de rust in het elftal terug keerde, kwamen de vloeiende combinaties. Ze verdienden te winnen.

Bert Osendarp, Irechek