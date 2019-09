Uitslag Stelling: ’Het was en het blijft zuur’

Werkenden gaan er volgend jaar 2,4 procent op vooruit, twee keer zoveel als gepensioneerden (1,1 procent) en uitkeringsgerechtigden (1,2 procent). Terecht, vindt ruim 30 procent. „Dat zijn de mensen die onze economie draaiende houden. In het verleden is hiervoor te weinig aandacht geweest.”

De meesten vinden echter dat vooral de gepensioneerden er bekaaid vanaf komen. „Deze groep zou er net zoveel op vooruit moeten gaan. Zij hebben immers onze huidige welvaart mogelijk gemaakt”, reageert iemand. Een ander: „Zij zijn al jaren het kind van de rekening. Schandalig.”

Velen denken dat de aangekondigde voordelen alleen maar loze beloftes zijn, ’zoals ieder jaar’. „Het zoet wordt ongetwijfeld tenietgedaan door zuur vanuit de gemeenten en andere overheden”, schampert iemand. En een ander zegt: „Laat niemand zich illusies maken. Ook volgend jaar zullen de lasten alleen maar stijgen: huren, ziektekosten, gemeentelijke heffingen, prijzen in de winkel, energie, brandstof. Niemand houdt per saldo meer over in zijn portemonnee.”

Sommige respondenten wijzen erop dat de gelekte stukken ’zoals altijd’ positief zijn. „Nadien komen de tegenvallers aan het licht.” Over dat lekken merkt iemand op: „Dat is een strategisch marketingplannetje van het kabinet. Noem alvast een paar positieve punten, dan vallen de iets minder rooskleurige voornemens minder op.”

Vorig jaar beloofde het kabinet ook dat de meeste Nederlanders er dit jaar op vooruit zouden gaan, maar 97% van de respondenten zag dat niet terug in zijn portemonnee. Iemand verklaart: „Ik heb dit jaar weer fors ingeleverd door verhoging van de energiekosten, zorgkosten en verzekeringen.”

En een ander klaagt: „Ik ben er vanaf dat het kabinet Rutte er zit in al die jaren alleen maar op achteruit gegaan. Het was zuur en het blijft zuur.”

Hoewel 2020 vermoedelijk het zevende jaar op rij wordt met economische groei, vindt ruim 80 procent niet dat dit te danken is aan de kabinetten Rutte. „Het gaat goed, ondanks en niet dankzij Rutte. Ik merk alleen maar lastenverzwaring op lastenverzwaring, meer en langer werken en minder en later pensioen”, mort er een. Een enkeling is wel goed te spreken over Rutte: „Goed en evenwichtig beleid zorgt al jaren voor rust en groei. Hij mag van mij nog tien jaar door.”

Het merendeel van de stellingdeelnemers vreest dat onze economie, die door minister Hoekstra van Financiën ’robuust’ wordt genoemd, te lijden zal hebben van internationale ontwikkelingen zoals de Brexit en handelsoorlogen. „Kijk maar naar de aanvallen op olie-installaties in Saoedi-Arabië. Wanneer de prijsstijgingen van de olie worden doorberekend aan de pomp, blijft er niet veel over van de beloofde koopkrachtverbetering.”

Sommige respondenten menen dat het kabinet met zijn rooskleurige miljoenennota alvast voorsorteert op de verkiezingen in 2021. „Natuurlijk komt het zoet, de massa moet gemasseerd worden”, schrijft iemand. „Die truc is zo doorzichtig als een schoon venster. Het enige dat de VVD wil is de volgende keer weer de grootste worden.”