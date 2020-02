Brief 2 ’Beledigen Chinese gemeenschap dom’

Bekijk ook: Duizenden handtekeningen tegen discriminerende virusgrappen

Het coronavirus is in China uitgebroken, maar wat kunnen de hier wonende Chinezen daaraan doen? In de media wordt een beeld geschetst alsof half Nederland zich bezig houdt met het beledigen en discrimineren van de Chinese gemeenschap in Nederland. Ik geloof hier niets van. Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de Nederlanders hieraan helemaal niet mee doet en het ook walgelijk en dom vindt.

Geesje Visser, Kampen

