’Panda overleeft dankzij hoog knuffelgehalte’

Ik ben als reisleider pakweg twintig keer met Nederlandse reisgroepen bij het Panda Conservation Centre in Chengdu geweest. Je moest wel vroeg gaan (07.00 uur) want later werd je onder de voet gelopen door mensenmassa's.

Daar lagen ze dan; pasgeboren pandaatjes op een houten bed zonder enige opvrolijkerij. TL-bakken boven hun kopjes en geen ouder panda te zien. Mensen kloppen op de ramen om ze aan het bewegen te krijgen en schreeuwen zelfs. Ook werd daar een video vertoond met beelden hoe panda's worden aangemoedigd om te paren. Het leek verdomd wel een cel. Een kale betonvloer met hekken. Afschuwelijk.

Het is dat panda's zo'n hoog knuffelgehalte hebben met hun uiterlijk en op geslaagde wijze zijn vercommercialiseerd door de Chinese overheid. Anders waren ze er al lang niet meer en stuk voor stuk verorberd. Hoe Chinezen met dieren omgaan is voor ons een andere wereld. De panda heeft nogmaals geluk dat hij veel geld in het laatje brengt, getuige Ouwehands Dierenpark.

DJ van Beek

Vancouver