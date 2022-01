’Jaarwisseling leek wel oorlog’

’Onze kinderen hebben recht op natuur’

Een lezer schrijft: ’Als er gekozen moet worden tussen levens van dier of mens is het toch heel duidelijk’ (WUZ, 26/8). Als we in onze zwaar overbevolkte wereld steeds de mens en zijn belangen voorop gaan stellen, zal er weinig of niets van de planten- en diersoorten overblijven, stelt A.W. de Haas....