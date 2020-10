Beter niet naar WK in Qatar

Qatar is het niet eens met het nieuwe islambeleid van de Franse president Macron na de gruwelijke onthoofding van leraar Samuel Paty door een moslimextremist. Qatar neemt deze maatregel zonder duidelijk afstand te hebben genomen van deze barbaarse daad of openlijk afschuw te hebben getoond.

In hetzelfde Qatar werden vrouwen op het vliegveld van Doha vernederd door zich verplicht inwendig te laten onderzoeken na de vondst van een achtergelaten baby op een toilet. Het onderzoek moest uitwijzen of ze kort tevoren een kind hadden gebaard. Weliswaar zijn daarvoor ondertussen excuses gemaakt maar het voorval toont aan dat er veel mankeert aan de positie van vrouwen in Qatar.

In datzelfde Qatar moet in 2022 het WK voetbal plaatsvinden. Ik raad in ieder geval vrouwelijke supporters daar weg te blijven. Aan de mannelijke supporters het advies geen Franse producten in de bagage mee te nemen. Misschien is het nóg beter als iedereen, dus inclusief de voetballers, Qatar gaan mijden!

P. van Bork, Apeldoorn