Werk met mondkapje

De kapper, de pedicure, de manicure en de acupuncturist, zouden kunnen werken als de klant een mondkapje gebruikt. Dan zijn beiden beschermd. De tandarts gebruikt altijd al een mondkapje en bril. Het wachten in de wachtkamer kan worden beperkt, of is overbodig, als er duidelijke afspraken worden gemaakt over de tijd.

Reinier Voogd, Limbricht