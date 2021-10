Plaats genoeg en eenvoudig binnenrijden met kentekenherkenning. Niet gemerkt dat alle vier de ramen een stukje openstonden. Bij terugkomst op 16 oktober wist ik niet wat ik zag: schilderstape geplakt over alle openingen en een verklarende brief op de bestuurdersstoel. De auto was droog en de tape was eenvoudig en zonder schade te verwijderen. Hartelijk dank.

Liesbeth van Poeijer-Bosman