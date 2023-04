’Wedstrijd staken bij homofobe spreekkoren’

Wel intriest dat er tijdens het gestaakte duel NAC tegen Willem II toch weer vuurwerk en bierbekers op het veld werden gegooid. En er tot tweemaal toe bij FC Utrecht op een cruciaal moment door gekken een tweede bal in het veld werd gegooid. Zouden deze gekkies opgepakt zijn en een levenslang stadionverbod hebben gekregen? Zo ja, maak het openbaar, want dit schrikt de hooligans af en bevordert de sociale controle. Daarnaast moet de KNVB de wedstrijd ook stilleggen of staken bij homofobe spreekkoren. Supertalent Xavi Simons is hier al enkele keren slachtoffer van geworden. Deze sympathieke speler heeft alle reden om naar het buitenland te vertrekken. We moeten nu doorpakken!

Bas Overmars