’Rutte heeft maximale eruit gehaald’

Mark Rutte heeft het maximale eruit gehaald nu Duitsland de kant van de landen heeft gekozen die de EU al jaren (begrotingstekorten) niet serieus nemen.

Dat wij de taak van het Verenigd Koninkrijk hebben overgenomen is goed door kritisch te zijn en te wijzen op, en te knokken voor een efficiënter Europa. Ik verwacht helemaal niet dat wij als handelsnatie met een flexibele instelling hier hinder van ondervinden.

Bij het niet naleven van de afspraken moeten we of gewoon weigeren te betalen of uit de euro/EU stappen en terug naar de gulden. Technisch is dat geen enkel probleem want er wordt al met meerdere valuta gewerkt.

De macht ligt helaas nog steeds bij Frankrijk (innovatief pulsvissen afgeschoten, weer vergaderen in Straatsburg, veranderingen worden via stakingen van de gele hesjes gewoon tafel gehaald, etc) dus als mevr. Merkel dadelijk weg is wat staat ons dan te wachten?

Mark Rutte (als hij er dan nog zit) krijgt de Franse en Italiaanse regering toch niet op andere gedachten. Nieuw onderzoek naar Nexit starten om Brussel duidelijk te maken dat het ons als netto betaler ernst is.

Auke Poutsma, Roerdalen