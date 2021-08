’Afghaanse bevolking is weer terug bij af’

Alle buitenlandse militairen van Amerika tot Europa hebben Afghanistan verlaten. Het gevolg is duidelijk, de Taliban hebben in een paar weken alles weer heroverd en er zijn weer miljoenen Afghanen op de vlucht. Deze oorlog is begonnen door de Russen op 24 december 1979, we zijn nu bijna 42 jaar verder en het is de langst durende oorlog op de 80-jarige oorlog na. Alleen heeft het onverantwoord veel geld en veel doden gekost.

Het Westen rust op z’n lauweren en de Afghaanse bevolking is terug bij af en de wreedheden zullen toenemen. Ik vraag mij af wat de Westerse beleidsmakers nu denken en bedenk mij dat ook door hun toedoen heel veel Westerse militairen en onschuldige burgers om het leven zijn gekomen.

Léon de Koning, Dordrecht