Uitslag Stelling: ’Snel nieuwe verkiezingen’

VVD en CDA lieten eerder deze week weten niet door te willen met de combinatie van GroenLinks en PvdA. D66 kan niet met de ChristenUnie door één deur.

Een minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen zijn de twee opties die nu op tafel liggen. Driekwart van de respondenten is voorstander van nieuwe verkiezingen. Overigens is driekwart ook van mening dat de formatie nu echt veel te lang duurt. ,,Bizar dat iedereen eerst op vakantie is gegaan, voordat er een nieuw kabinet kwam. Zo duurt het echt een eeuwigheid.”

Maar mocht het toch tot zo’n minderheidskabinet komen, dan vindt maar een vijfde van de respondenten dat VVD en D66 dit met z’n tweeën moeten vormen. Een respondent pleit ervoor D66 helemaal achterwege te laten; deze deelnemer denkt aan een minderheidskabinet van VVD, CDA en CU, eventueel aangevuld met JA21. ,,D66 buiten de deur houden, is nog steeds het beste.”

Nog een andere optie voor een regering werd geopperd door VVD-coryfee Henk Kamp. Hij pleitte van het weekend voor een zakenkabinet. Dat lijkt een meerderheid van de stemmers een goed idee. Veel respondenten zijn niet alleen klaar met Kaag, maar ook met premier Rutte. ,,Een zakenkabinet met mensen met daadkracht die werken in het landsbelang. Dat is het beste. En dan zonder Rutte en Kaag. Aan deze personen kleven te veel affaires”, klinkt het.

Dat Rutte een stokje heeft gestoken voor een kabinet met GroenLinks en PvdA omdat het anders 'te links' zou worden, vindt een grote meerderheid begrijpelijk. Een deelnemer vindt het recht doen aan de verkiezingsuitslag van maart. ,,Nederland heeft overwegend rechts gestemd, ondanks dat D66 denkt van niet. Het is juist ondemocratisch om een links kabinet te willen met PvdA en GroenLinks.” Respondenten noemen het ook ’bizar’ dat de grootste verliezer van de verkiezingen, GroenLinks, in het nieuwe kabinet zou komen te zitten.

Overigens wil Rutte wel samenwerken met PvdA en GL op het gebied van vergroening. Maar de ene helft van de respondenten denkt dat dit gaat gebeuren, de andere helft niet. Een respondent denkt niet dat een minderheidskabinet op die manier gaat werken. ,,Als je de ene keer zakendoet met club A, krijg je de volgende keer bij club B niks voor elkaar.” Toch denkt een voorstander van een minderheidskabinet dat Rutte dit wel gaat klaarspelen. ,,Rutte, met zijn grote politieke gevoel, zou hier wel eens heel erg handig kunnen zijn.” Een ander vreest een compromissenkabinet: ,,Het wordt een ordinaire koehandel.”

En PvdA en GroenLinks zullen gaan dwarsliggen, denken de meesten. ,,Beide partijen zullen over de mislukte formatie zo gepikeerd zijn, dat ze hun hakken in het zand gaan zetten”, zo voorspelt één van de stemmers. ,,Elk voorstel zal door hen worden afgeschoten.” Overigens denken de meesten dat D66 niet zal aansturen op nieuwe verkiezingen ondanks het feit dat de zo gewenste ’Kaag-coalitie’ met PvdA en GL er niet zal komen. De partij zou volgens meer dan de helft verliezen bij een nieuwe stembusgang.