’Coronacrisis oefening in geduld’

Lieve Nathan! Corona beperkt ons leven, heel naar! Maar we kunnen overdag nog naar buiten, er is nog overal eten te koop en we mogen via sociale media contact hebben met school, werk, vrienden. Onze (groot)ouders konden dat tijdens WOII vijf jaar (!) lang allemaal niet: er was verduistering, geen eten (hongerwinter) en een 24 uur durende spertijd.

Het kan dus nog veel erger! De huidige tijd is een oefening in geduld betrachten. Dat kan geen kwaad! Het komt uiteindelijk heus wel goed! Sterkte!

Babette Meulenbelt, Rotterdam