’Geef sneller groen licht aan fietser’

Ik zie dat regelmatig om mij heen, maar ik doe dat zelf ook wel eens. Soms sta ik (in mijn beleving) een hele tijd te wachten voor een rood verkeerslicht op het fietspad. En er komt in geen velden of wegen verkeer aan. Dat is erg frustrerend. Dan rijd ik vaak ook door rood.

Heel vaak gebeurt het bij de ’ouderwetse’ verkeerslichten. Ook heb ik wel eens de indruk dat het snelverkeer voorrang krijgt op langzaam verkeer. Soms sta ik al een tijdje te wachten bij een rood stoplicht en komt er op een andere baan een auto aan die gewoon kan doorrijden. Rara, hoe kan dat?

Dan erger ik mij aan deze verkeerssituatie. Het is geen ergernis over de automobilist maar over de afstelling van de verkeerslichtinstallatie. Dat kan toch anders want er zijn installaties die de fietser ook opmerkt en groen licht geeft als dat kan. Veel fietsers zouden het op prijs stellen, denk ik, als alle verkeerslichten ook de fietsers opmerken en sneller groen licht geven. Dat levert in mijn beleving minder ergernis en minder gevaarlijke situaties in het verkeer op.

Aad van der Gulik, Lisse