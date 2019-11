Brief 3: ’Druppel op een gloeiende plaat’

Eindelijk heeft minister Grapperhaus onderkend dat Nederland afglijdt naar een narcostaat, hetgeen wereldwijd al jarenlang wordt beweerd. Er wordt nu 110 miljoen euro geinvesteerd om de drugshandel en -criminaliteit aan te pakken.

In welke realiteit leeft deze minister? Met drugscriminaliteit worden tientallen miljarden verdiend. De mensen die zich hiermee bezighouden lachen er om. Zij hebben geen enkel respect voor andermans leven.

Sinds de jaren zestig heeft de drugscriminaliteit, vooral in Amsterdam, om zich heen gegrepen door de doorgeschoten tolerantie. De investering van 110 miljoen euro is in dit verband een druppel op de gloeiende plaat. De drugscriminaliteit is niet meer oplosbaar, want het is wereldwijd verspreid.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

