’Onrust door verschillende meningen’

Alle betrokken personen buitelen over elkaar heen met betrekking tot de ernst ervan. Minister de Jonge orakelt op zijn bekende wijze hierover. „We moeten ons zorgen maken, etc, etc. Hij kan beter zijn mond houden tot er meer informatie bekend is over deze variant. Diederik Gommers, tot voor enige tijd een objectief en betrouwbare coronakenner, is totaal de weg kwijt door alle media lampen en is op dit moment bezig alles en iedereen te overtuigen van zijn eigen gelijk. Een OMT-lid onwaardig.

Al deze verschillende meningen leiden alleen maar tot meer onrust in ons land en geeft de antivaxxers steeds meer handvaten om hun gelijk te halen. Dit kabinet en het OMT zijn mijns inziens totaal de weg kwijt en volstrekt ongeschikt om deze crisis te lijf te gaan. Waarvan akte.

Hans Bams