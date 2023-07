’Maak werken als leraar aantrekkelijker’

Ze vergeet dat de kinderopvang evenals het onderwijs met een enorm personeelstekort kampt. De loonkosten in de kinderopvang zijn door de wildgroei aan Zzp'ers niet meer op te brengen, waardoor groepen gesloten worden en ouders met de handen in haar zitten. Voor de scholen kan een deel van de oplossing gevonden worden in het aantrekkelijker maken van het leraarschap, door deze baan minder bureaucratisch in te vullen. Laat een leraar doen waarvoor hij is opgeleid, namelijk les geven. Maak het aantrekkelijk om na de pensioengerechtigde leeftijd door te werken. Een vriend van mij (67) staat ruim 40 jaar voor de klas. Lesgeven vindt hij zo leuk dat hij is bereid twee dagen per week door te werken met als voorwaarden ’lesgeven en verder niets’, dus geen vergaderingen en bureaucratisch geneuzel. Zijn Schooldirecteur stemde daar natuurlijk mee in. Het kan best wel, maar de wil moet er zijn.

Niels J. Kooijman,

Directeur KSH Kinderopvang

Amstelveen