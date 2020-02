Brief 3: ’Geen bemoeienis politiek met pensioen’

Zo is de politiek verantwoordelijk voor de werkelijk belachelijk lage rekenrente die wordt gehanteerd, maar er is meer. Zo is in het Financieel Toetsings Kader ( FTK ) bepaald dat pensioenfondsen verplicht moeten beleggen in vrijwel waardeloze staatsleningen uit Nederland en Duitsland die soms maar 0,25% rendement opleveren. Deze ’waardeloze’ staatsleningen kosten de pensioenfondsen goud geld. Een ruwe berekening van PGGM laat zien dat de pensioenfondsen hierdoor jaarlijks 7 miljard euro mislopen.

Het wordt hoog tijd dat onze minister-president eens woord gaat houden en de bemoeienis van de politiek met geld dat door werkgevers en werknemers is ingebracht loslaat. Waar halen ze het recht vandaan? Wij hebben namelijk niets aan de rol van de overheid die er nu al jaren voor zorgt dat gepensioneerden onterecht en onvoldoende beargumenteerd tekort wordt gedaan.

Jan Pronk, Beverwijk

