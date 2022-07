Brief 2 ’Wiebes zette spaartaks door’

Premium Columns

Zonder Boris Johnson wordt het correspondentschap een stuk saaier

Een ding is zeker: met het vertrek van Boris Johnson als premier wordt het correspondentschap hier een stuk saaier. Met de flamboyante Boris ging er feitelijk geen dag voorbij of er was wel weer oproer over het een of ander. Ik lees nu net weer over een nog niet eerder bekende minnares die hij een b...