’Weinig aantrekkelijke seniorenwoningen’

Ik woon samen met mijn man in een hoekwoning. We hebben drie verdiepingen met vier slaapkamers. En een grote achtertuin. Wij zijn 67 en 70 jaar. Het is een huurwoning.

De woning wordt eigenlijk te groot voor ons maar wij wonen er nu 32 jaar. Wij hebben het huis zeer goed onderhouden, zowel binnen als buiten. Als wij zouden verhuizen en weer in een huurwoning komen, krijgen wij een kleinere met slechts twee slaapkamers en moeten we alles nieuw aanschaffen. En vaak de huur is dan ook nog hoger. Dat houdt ons tegen. De woningbouw krijgt een goed onderhouden huis terug en wij moeten in en ander huis alles laten opknappen en/of aanpassen. Dat alles kost veel geld.

Marga Dekker