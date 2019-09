’Huurder dupe starre eisen’

Hoe is het mogelijk dat Stadswonen te Rotterdam niet in staat is om een huurder te vinden voor een appartement in het voormalige belastingkantoor Puntegale? Onze zoon en schoondochter hebben de huur ruim 8 weken geleden opgezegd vanwege de koop van een woning. Met goede hoop om met de nieuwe huurder overeenstemming tot overname van parketvloer, gordijnen en vaatwasser te kunnen komen. Alles in uitstekende staat verkerend en neutraal van kleur. Groot is de verontwaardiging dat er niet op tijd een huurder is gevonden en alles uit het appartement moet worden verwijderd en deze in originele staat moet worden opgeleverd. Wat een verspilling en hoezo woningnood?

W. Hasselo, Winterswijk