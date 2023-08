Op WK-voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland voel ik mij even een immigrant

Om kwart over vijf in de ochtend merkte NRC Handelsblad-collega Koen Greven op dat als het ’meezit’ het WK-voetbal voor vrouwen hier in Oceanië nog drie weken duurt. We zaten in een Ubertje op weg naar het vliegveld van Dunedin, buiten was het aan de onderkant van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland stervenskoud. Ik vroeg mij af of de chauffeur bezig was aan zijn laatste rit van de dag, of dat hij net was opgestaan.