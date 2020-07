’Klap voor democratisch Hongkong’

Door een draconische veiligheidswet wordt elke vorm van democratie in de ban gedaan. Daarmee komt ook meteen een eind aan de maandenlange bloedige demonstraties en veldslagen tussen de ordetroepen en activisten. Want: China dreigt om overtreders voortaan in China te gaan berechten. En dat is nu niet bepaald iets waar je naar uitkijkt. En China, die trekt zich vervolgens niets aan van alle protesten in de wereld en steekt een dikke middelvinger op.

De protesten zullen langzaam wegebben en de wereld gaat weer over tot de orde van de dag. Het trademerk ’Made in China’ zal weer overal in de winkels terug te vinden zijn, want dat raakt natuurlijk direct aan onze portemonnee. Dat dan weer wel.

Ondertussen is China al weer naarstig aan het zoeken naar mogelijkheden om Taiwan in de moederschoot terug te krijgen. Voor China een afgescheiden Chinees grondgebied. Waarvoor China heel ver wil gaan. Waarbij zelfs met oorlog wordt gedreigd. China rules the waves? Is dat dan uiteindelijk de bedoeling? Nee, zover zal het natuurlijk niet komen. Het moet wel ’leuk’ blijven.

Jan Muijs, Tilburg