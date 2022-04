Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Niet Rusland, maar het Westen staat nu op een kruispunt

Door Afshin Ellian

De Russische veroveringsdroom is in duigen gevallen. De oorlog is echter nog niet voorbij. De Kremlin-oorlog tegen Oekraïne heeft de oorspronkelijke politieke en militaire doelen niet kunnen bereiken. Daarom kiest Rusland voor een militaire reorganisatie van de oorlog. Kiev is niet veroverd. En de president van Oekraïne is niet geëlimineerd door de Russische inlichtingendiensten. Daarbij spelen twee belangrijke problemen voor Rusland: de taal en de gemeenschappelijke geschiedenis. Oekraïense strijdkrachten en inlichtingendiensten begrijpen de modus operandi van Rusland en anticiperen daarop.