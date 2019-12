Brief 2 ’Regering laat de boeren stikken’

In appgroepen en lokale media wordt er druk gespeculeerd over het saboteren van de bevoorrading van supermarkten of het lamleggen van de snelwegen rond Kerstmis. Deze regering roept het over zichzelf af. Als ze de boeren laten stikken dan zijn de gevolgen voor Den Haag. Met een lachend gezicht staat Rutte de klimaattop voor te liegen dat het allemaal zo goed gaat met het milieu in Nederland. Hij komt er wel achter als de boeren weer in verzet gaan. Wat een vreselijk puinhoop maakt dit kabinet van Nederland.

Ruud Kraan, Aalsmeer

