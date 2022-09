’Onderwaardering vmbo en mbo breekt ons nu op’

Premium Stan Huygens Journaal

Meer psychologen voor Leidse studenten

Studeren is de mooiste tijd van je leven, hoor je altijd. Op grond van de beelden van vrolijke studenten tijdens de introductiedagen, onder wie prinses Amalia, zou je dat inderdaad zeggen. En wat te denken van de vele feesten en partijen -met of zonder excessen- op de verenigingen? Maar niets is mi...