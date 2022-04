’Fatsoen ontbreekt in KLM-top’

Heel Nederland wordt murw gemaakt om te bezuinigen, is het niet op de dagelijkse uitgaven, dan is het wel om de energieconsumptie te verminderen. Behalve bij de blauwe (stervende) KLM ’zwaan’. Daar ’mag’ topman Benjamin Smith €3 miljoen aan variabele aandelen/bonussen pakken of is het nemen?

Nemen van en uit de financiële offers van het personeel, alsmede door reductie van medewerkers. De KLM is vooralsnog gered door de Nederlandse belastingbetaler, maar de top mag zonder gêne ’graaien’. Totaal geen normbesef of fatsoen.

Herman de Haas, Rotterdam