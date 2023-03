’Klimaatdoel belangrijker dan burgers’

Daarnaast wordt de beschikbare openbare ruimte almaar schaarser voor mensen, woningbouw, boeren en natuur. Daarom is het onwerkelijk dat de overheid en de uitvoerende provincies de klimaatdoelstelling t.a.v. windmolenparken nu gaat forceren door verplicht locaties aan te wijzen. De aanbevelingen van de WHO met betrekking tot de minimale afstand tot woonhuizen gezien de overlast die deze veroorzaken ( geluid, slagschaduw, horizonvervuiling en de negatieve gezondheidseffecten) worden genegeerd en teruggebracht tot industrieel lawaai: de parameters voor 2011. Wetenschappelijke publicaties over de negatieve effecten van laag frequent windmolengeluid worden terzijde geschoven.

De energietransitie heeft voorrang boven de leefomgeving van de burgers. De belangen van burgers worden met voeten getreden ten koste van het politieke beleid en het geldelijk gewin van de vele belanghebbende partijen. Zie de analogie met Groningen! Doch wie betaalt straks de kosten van de ontstane gezondheidsschade? Veel mensen lijden aan het windmolensyndroom en kunnen niet meer slapen door het lage frequentie geluid. Moeten zij hun huis uitvluchten? Depressief en angstig worden? Hart- en vaatziekten ontwikkelen? En wat zijn de kosten van de afbraak van ons landschap en natuur? Hoe zkit het met de ’moord’ op de vogelstand?

Hoe is het toch mogelijk dat dit oogkleppenbeleid blijft doorgaan? Het klimaatdespotisme is nu officieel beleid … (column Nausicaa Marbe/ Tel. 11/3). We zijn een klein land, maar groot in het maken van crises… Arm Nederland.

Pien de Haas, Leusden