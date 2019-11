’Geef kind het goede voorbeeld’

Het zijn asocialen die hele inboedels op straat gooien, die asbakken vanuit de auto op de stoep legen en vuilniszakken naast containers zetten. Als je als volwassene het verkeerde signaal afgeeft aan je kinderen dan kopiëren zij dit gedrag.

Ik wil mijzelf niet op de borst kloppen maar ik heb mijn kinderen zo opgevoed dat ze hun troep zelf opruimen want ik vind het heel normaal dat je je troep opruimt. Ik heb bijvoorbeeld een afvalzakje in de auto en wanneer de kinderen een pakje drinken op hebben dan gaat dat in het afvalzakje. Toen mijn kinderen heel klein waren, zag ik in mijn autospiegel dat mijn zoon een leeg pakje uit het raam gooide, ik ben achteruit gereden en heb hem dat pakje laten oprapen.

Geef als ouder gewoon het goede voorbeeld, zo lastig is dat niet, maar sommige mensen zijn gewoon té gemakzuchtig. Ik snap dat echt niet want je troep opruimen kost geen moeite.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf en als iedereen dat doet dan is de aarde straks een stuk schoner.

P. van Neck, Rotterdam