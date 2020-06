De Kwestie: ’Geld liever naar de NAVO dan naar de EU’

Het is duidelijk, de reageerders op Telegraaf.nl zijn in grote meerderheid van mening dat Nederland als lid van de NAVO aan zijn verplichtingen heeft te voldoen. 75 Jaar vrede en vrijheid zijn er ook - en misschien wel vooral - dankzij het bestaan van de NAVO, zo denken velen.

Info309 brengt bovendien nog even in herinnering wat voor dag het vandaag is: „D-Day 6 juni! We mogen de vele duizenden militairen die gevallen zijn voor onze huidige vrijheid nooit vergeten! Je beseft de waarde van vrijheid pas als je moet leven in een dictatuur. Bezuinig daarom nooit op veiligheid. Veiligheid voor alles. Hanteer de NAVO-norm.”

"Het kan niet zo zijn, dat wij in Europa maar aannemen dat anderen weer voor ons de kastanjes uit het vuur halen."

HenkJanssen528 vindt ook dat we het aan de bevrijders van toen verplicht zijn ten minste ons steentje bij te dragen: „Nederland zal nu heel veel geld in defensie moeten stoppen. We zullen zeker meer dan 2% per jaar nodig hebben en wat mij betreft mag dat minstens 4% zijn om de enorme achterstand enigszins in te kunnen lopen. De NAVO kan alleen zijn werk doen als alle Europese landen eindelijk financieel doen wat ze behoren te doen. De USA heeft met medestrijders ervoor gezorgd dat wij in vrijheid verder hebben kunnen leven en het kan niet zo zijn, dat wij in Europa maar aannemen dat anderen weer voor ons de kastanjes uit het vuur halen.”

Integriteit en moraal

En dan bestaat er ook eens iets als doen waar je voor hebt getekend. „Zeker! Afspraak is afspraak. De NAVO zorgt voor stabiliteit in Europa. Vrijheid en veiligheid zijn niet gratis en dienen steeds verdedigd te worden tegen kwaadwillenden”, zegt Rm_viper. Leen_van_nieuwenhuijzen1947 verwoordt de mening van nog veel meer reageerders: „Moet Nederland de afspraak met de NAVO nakomen? Antwoord: jazeker, afspraak is afspraak en dat geldt niet alleen voor Nederland maar voor alle lidstaten! Je mag van Trump alles zeggen, maar op dat punt heeft hij volkomen gelijk. Onze regering komt afspraken met haar eigen bevolking nog niet eens na, dus kun waarom zou je afspraken met de NAVO naleven? Integriteit en moraal zijn volkomen zoek.”

Toch heeft de NAVO niet alleen maar fans onder de Telegraaf.nl-bezoekers. Pau vindt de NAVO volstrekt overbodig: „Het land verkeert in een crisis, miljarden zijn nodig om alle ballen in de lucht te houden en een overbodige NAVO steggelt over miljarden om soldaatje te spelen. (..) Het is het speeltje van legerleiders en ongure politici.”

Vriend in nood

Ghost hunter denkt dat we ook zonder deze verdragsorganisatie wel geholpen zullen worden in tijden van nood: „De NAVO is in 1949 opgericht, ruim na de Tweede Wereldoorlog dus. Amerika heeft in de Tweede Wereldoorlog meegeholpen om de Duitsers te verslaan. Dat geeft aan dat de NAVO helemaal niet nodig is als de nood aan de man is. Een vriend in nood wordt altijd geholpen. De NAVO is niets meer dan een vereniging voor de elite die denkt dat zonder hen de wereld vergaat. Waar de NAVO tussenbeide komt, verergert de oorlog meestal. In Afrika zaait Boko Haram dood en verderf, maar waar is de NAVO? Maar als de olielevering in gevaar komt, zijn ze er als de kippen bij. Als de NAVO zijn eigen vrienden kiest, zou ik geen lid willen zijn.”

"Beter volledig aan het NAVO-budget voldoen, dan miljarden in die onzinnige EU-pot storten."

Aan de andere kant zijn we liever lid van de NAVO dan van de EU. Sterker nog, als er gekozen moet worden, besteden we onze miljarden liever aan defensie dan aan bijvoorbeeld Italië, of zoals Kue_b het bijvoorbeeld verwoordt: „Natuurlijk moet je die afspraken nakomen, het gaat om onze veiligheid. Dit is ander bier dan de bodemloze EU-put waar miljarden worden uitgekeerd naar de luie zuidelijke landen als Italië, Spanje, Griekenland en Frankrijk en ook oost-Europa. Daar moeten we heel snel uitstappen.” Erwin 68’er zegt precies hetzelfde: „Als we die afspraken nakomen en de VS de NAVO verlaat, zijn we 75% budget en slagkracht kwijt. Zonder de VS zijn we als Europa kansloos, een stuk aangeschoten wild! Beter volledig aan het NAVO-budget voldoen, dan miljarden in die onzinnige EU-pot storten. De NAVO is belangrijker dan de EU.”

"Als het oorlog wordt, red je het niet door pief-paf-pang te schreeuwen."

Smokey58 meent: „Op deze manier worden wij in de wereld natuurlijk steeds meer als een onbetrouwbare partner gezien. Het kan toch niet zo zijn dat je afspraken maakt met de NAVO-partners en dan vervolgens hier je middelvinger naar opsteekt. Deden ze dat maar naar Brussel...”

Investeren

Ajhuis9 vindt de roep om minder defensie nogal naïef: „Het hele leger is zo goed als wegbezuinigd. Het is naïef om te denken dat het nooit meer oorlog wordt. Die lui in Den Haag leven op een roze wolk, die denken dat het allemaal wel mee zal vallen. Je moet gewoon blijven investeren in het leger; of je wil of niet. Want als het oorlog wordt, red je het niet door pief-paf-pang te schreeuwen.”

"Als we geen veiligheid hebben, dan is er ook geen welvaart."

Riarene benadrukt ook nog maar eens de noodzaak van een stevig militair apparaat: „In deze onveilige wereld hebben we een goede krijgsmacht nodig. Als we geen veiligheid hebben, dan is er ook geen welvaart.” Dat vindt Spectator ook, maar deze heeft nog wel een kanttekening: „Geen twijfel mogelijk, Nederland moet de gemaakte afspraken nakomen. Het is van het grootste belang dat Nederland een krijgsmacht heeft die in staat is om het Nederlands grondgebied te verdedigen en volwassen ondersteuning kan bieden aan de bondgenoten. Wat Nederland níet moet doen is een grote broek aantrekken en zich mee laten slepen door bijvoorbeeld de VS in allerhande conflicten.”

Duikboten

En tot slot hoeft het lidmaatschap van de NAVO niet alleen maar geld te kosten, denk Dejong: „Vroeger bouwde men bij de RDM in Rotterdam voor die tijd zeer gewilde duikboten. Breng die industrie terug naar Nederland. Roep maar eens: Nederland eerst! Laten we maar eens opkomen voor eigen land. We kunnen het! We hebben de scheepswerven en de kennis.”