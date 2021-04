’Grote kans dat Rutte aanblijft als premier’

Op momenten dat het alle hens aan dek is verlaten ze het zinkende schip alsof er in dit land niets aan de hand is. Corona slaat nog steeds toe als nooit tevoren en aanstaande donderdag wacht er weer een zwaar debat over de gelekte toeslagennotulen.

Maar het kabinet is demissionair en voor bijna alle kabinetsleden is het na de formatie exit en zien we nooit meer terug. Het draait feitelijk nog maar om één persoon en dat is premier Rutte.

Hoewel hij veel van zijn geloof heeft verloren heeft het er toch alles van weg dat hij weer opnieuw een nieuw kabinet mag gaan samenstellen. Of je dat nu leuk vindt of niet. Hij weet als geen ander 'hoe de hazen lopen'.

Een kat heeft zeven levens luidt het gezegde. Rutte heeft er méér. Hoe en wat je ook over hem denkt en vindt: toch knap!

Jan Muijs,

Tilburg