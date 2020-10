’Coronabeleid is hier te vrijblijvend’

Werd tijdens de eerste coronagolf nog de kar schoongemaakt en uitgedeeld, is dat vanaf de zomer al niet meer het geval. Sinds gisteren staat er weer een knijpfles met ontsmettingsmiddel waar iedereen die de moeite wil nemen dus met vieze handen aanzit.

Vervolgens rennen de meesten van de klanten zonder verder moeite te doen, met kinderschare (drie tot vijf is geen uitzondering in deze buurt) naar binnen. Deze kinderen rennen ofwel de winkel rond, of bevuilen de kar met schoenen aan.

Verder doen deze mensen absoluut alsof er geen corona bestaat, reiken voor je langs om iets te pakken, staan pal bovenop je, of presteren het, het binnen de anderhalvemeter zone in de rij voor de kassa gewoon hun kar ertussen te duwen, en dan verbaasd te reageren als ze wordt verzocht gewoon achteraan te sluiten. Anderhalve meter? Nóóóóit van gehoord.

Bedankt hoor OMT, Rutte c.s. en GGD. Adequate maatregelen? Nóóóóit van gehoord.... Het land van vrijblijvendheid, te gek voor woorden. Daden hebben we nodig. Ik wacht nog steeds.

Marion Kaandorp

Alkmaar