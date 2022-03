’Zomertijd achterhaalde exercitie’

In veel huishoudens gaat de verwarming eerder aan en gaat soms hoger omdat het in maart en april nog best koud kan zijn. En wat te denken van straatverlichting, kantoren etc?

Deze hele zomertijd exercitie is achterhaald en had al jaren geleden afgeschaft moeten worden.

En dan heb ik het nog niet eens over het kwaad dat aan het menselijk lichaam wordt aangebracht door het draaien aan de klok. Maar deze regering en de EU, hebben het te druk met achter de waan van de dag aan te hollen, dan om een simpel afschaffen van een zinloze regel.

Drie jaar geleden zou hier al een beslissing over worden genomen. Lezer laat u niets wijs maken, de zomertijd is een verkeerde tijd voor onze zone. Gewoon wintertijd is de normale tijd.

En het excuus dat boeren en bouwvakkers dan langer daglicht hebben.... deze twee laatste groepen trekken zich hier niets van aan, beginnen gewoon als hun klok het aangeeft.

J.B. Boer