’Wisselvallig weer’

Overstroming hier, hittegolf daar, het is verschrikkelijk, zeggen de deskundigen. Ik herinner mij een zomer in de jaren ’70, wij spoelden zowat weg in Zuid-Frankrijk’, in heel Europa was geen droge plek te vinden. Terug op het werk liep er toch één collega opvallend bruin rond. ’Waar ben jij in hemelsnaam geweest’? ’In Zeeland’, was zijn ’droge’ antwoord. Da’s het interessante aan het weer, het is ieder jaar anders. Al eeuwenlang.

J.H. Dekker, Leusden